Watzka-Delegation auf Partnerbesuch bei Reifenhersteller Ceat

Auf Einladung von Ceat hat eine Delegation der Reifenzentrum Watzka GmbH dem Reifenhersteller unlängst einen Besuch in dessen Heimatland Indien abgestattet. Vor Ort haben sich Markus und Anja Watzka sowie das Außendienstvertriebsteam des Reifengroßhändlers über die Strukturen, Prozesse und zukünftigen Entwicklungen des Unternehmens informiert, mit dessen Produkten der Anbieter mit Sitz im bayrischen Kühbach Mitte 2024 sein Portfolio erweitert hat. Im Nachgang der Reise wird von einem intensiven und konstruktiven Austausch beider Seiten berichtet, der stattgefunden hat im Büro der RPG Group in Worli, zu welcher der Reifenhersteller Ceat gehört. „Die Gespräche waren von großer Offenheit geprägt und boten zahlreiche interessante sowie zukunftsweisende Ansätze für die weitere Zusammenarbeit“, sagt Markus Watzka, Geschäftsführer des seinen Namen tragenden Reifengroßhandels.

