„Cobra-Chrome“-Produktionsmodernisierung bei Goodyear abgeschlossen

Nach der Modernisierung von dessen Produktion soll der „Cobra Chrome“ der Marke Avon nach den Worten von Goodyear in diesem Jahr in 77 Vorder- und Hinterradgrößen von 15 bis 23 Zoll verfügbar sein, wobei eine Vielzahl davon bereits aus französischer Produktion erhältlich sei und die restlichen Dimensionen Schritt für Schritt in den kommenden Monaten eingeführt würden (Bild: Goodyear)

Seit der Übernahme von Cooper zählt nicht nur diese Marke zum Goodyear-Konzern, unter dessen Dach sie gerade eine Art Neustart in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) erfährt, sondern auch die zuvor zu dem akquirierten Wettbewerber gehörende Marke Avon Tyres mit Wurzeln im britischen Melksham. Das dortige Reifenwerk hat der US-Hersteller zwischenzeitlich längst geschlossen und verkauft, nachdem er die Fertigung von Avon-Motorradreifen an seinen Standort im französischen Montluçon verlagert hatte, wo auch schon solche der Marke Dunlop – anders als in anderen Produktsegmenten gehört sie bei Motorradreifen nach wie vor zu Goodyear – hergestellt werden. Von eben dort wird aktuell der Abschluss der Neuentwicklung von Avons „Cobra-Chrome“-Reihe gemeldet, die einem umfassenden industriellen Upgrade-Programm für die komplette Avon-Motorradreifenpalette gefolgt sei.

