„Cobra-Chrome“-Produktionsmodernisierung bei Goodyear abgeschlossen

Seit der Übernahme von Cooper zählt nicht nur diese Marke zum Goodyear-Konzern, unter dessen Dach sie gerade eine Art Neustart in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) erfährt, sondern auch die zuvor zu dem akquirierten Wettbewerber gehörende Marke Avon Tyres mit Wurzeln im britischen Melksham. Das dortige Reifenwerk hat der US-Hersteller zwischenzeitlich längst geschlossen und verkauft, nachdem er die Fertigung von Avon-Motorradreifen an seinen Standort im französischen Montluçon verlagert hatte, wo auch schon solche der Marke Dunlop – anders als in anderen Produktsegmenten gehört sie bei Motorradreifen nach wie vor zu Goodyear – hergestellt werden. Von eben dort wird aktuell der Abschluss der Neuentwicklung von Avons „Cobra-Chrome“-Reihe gemeldet, die einem umfassenden industriellen Upgrade-Programm für die komplette Avon-Motorradreifenpalette gefolgt sei.

