Melksham-Brache ist kein Goodyear-Land mehr

Goodyear hat endgültig einen Schlussstrich unter die Cooper Tire & Rubber Company Europe im britischen Melksham gezogen. Deren Standort samt dortigem (Avon-)Reifenwerk war im Zuge der 2021 erfolgten Cooper-Übernahme in den Konzern gekommen. Im Herbst 2022 verkündete der neue Eigner dann das Aus der Reifenproduktion vor Ort, sodass Ende 2023 der letzte Reifen die Fabrikhallen verließ und im Anschluss das Fertigungsequipment an Nova Motorsport verkauft wurde. Nunmehr aber hat sich Goodyear auch von dem seither brachliegenden Werksgelände in Melksham getrennt bzw. die entsprechenden gut 120.000 Quadratmeter an eine ortsansässige Entwicklungsgesellschaft verkauft. „Das Grundstück, auf dem sich die ehemalige Cooper-Tires-Fabrik befand, gehörte zu zwei Grundstücken der Cooper Tire & Rubber Company Europe in Melksham. Das andere Grundstück war eine knapp 156.000 Quadratmeter messende Grünfläche, die schon im Dezember 2024 verkauft wurde“, heißt es vonseiten des Unternehmens dazu.