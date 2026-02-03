Gößler wird Sales Director Germany bei Yokohama

Bis dato im Unternehmen in der Position als Sales Manager zuständig für den Markt in Österreich hat Hannes Gößler zu Beginn dieses Jahres bei der in Düsseldorf ansässigen Yokohama Europe GmbH eine neue Funktion übernommen: Ihm ist die Verantwortung als Sales Director Germany bei der europäischen Tochtergesellschaft des japanischen Reifenherstellers übertragen worden. „Ich schätze das Vertrauen und bin bereit für das nächste Kapitel“, sagt Gößler, der für seinen neuen Aufgabenbereich einiges an Branchenerfahrung in die Waagschale werfen kann. Zumal er von 2002 bis 2011 neun Jahre in Diensten von Reifen Ruhdorfer gestanden hat, um nach einem Wechsel fast drei Jahre für die damals noch im Pkw-Neureifengeschäft aktive Marangoni Tyre GmbH zu arbeiten sowie im Anschluss ab 2014 und bis 2023 mehr als neun Jahre für Nokian Tyres. Nach einer rund einjährigen Karrierestation außerhalb der Branche war er Frühjahr 2024 zu seinen (Reifen-)Wurzeln zurückgekehrt bzw. zu Yokohama Europe gewechselt.