Markenbotschafter von Toyo startet bei World-Rally-Raid-Meisterschaft

In der laufenden Saison der World-Rally-Raid Championship wird auch Toyo-Markenbotschafter Akira Miura ins Lenkrad greifen. Sein Einstieg in die Serie ist beim zweiten Lauf des Jahres 2026 geplant, dem „BP Ultimate Rally Raid Portugal“ vom 17. bis zum 22. März. Gemeinsam mit dem Team Toyota Gazoo Racing startet er in der höchsten Fahrzeugklasse der von der FIA anerkannten Weltmeisterschaft. Der Wettbewerb beginnt traditionell mit der Rally Dakar und umfasst insgesamt fünf Läufe im Nahen Osten, Afrika sowie Europa. Dabei wird auf wechselnden Untergründen gefahren von hartem Fels über weichen Sand bis hin zu rutschigem Schlamm. Deswegen wird Miuras „Einsatzfahrzeug“ mit dem speziell mit Blick auf die daraus resultierenden Anforderungen weiterentwickelten Toyo-Profil „Open Country M/T-R“ in der Größe 37×12.5 R17 LT 116N ausgerüstet.