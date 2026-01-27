Deutsche Pkw-Neuzulassungen liegen 2025 auf Fünfjahreshoch

Seit dem Einbruch im Zuge der Coronapandemie tun sich die europäischen Automobilmärkte schwer, zu alten Volumina zurückzufinden. Das gilt auch für den deutschen Markt. Aktuellen Zahlen des europäischen Herstellerverbands ACEA zufolge wurden 2025 in Deutschland allerdings mit 2,858 Millionen dermaßen viele Pkw erstmals zugelassen wie seit 2020 (2,918 Millionen Neuzulassungen) nicht mehr. Das aktuelle Fünfjahreshoch, über das auch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) kürzlich bereits berichtet hatte, entspricht einem Zulassungsplus von 1,4 Prozent. 2019, im letzten Jahr vor der Coronapandemie, waren in Deutschland allerdings noch 3,607 Millionen Pkw neuzugelassen worden. Mit seinem aktuellen Plus von 1,4 Prozent lag der deutsche Markt allerdings leicht hinter dem des EU-Marktes, für den der Verband ein Wachstum von 1,8 Prozent errechnet hat. Einschließlich großer westeuropäischer Nicht-EU-Mitgliedsstaaten (etwa Großbritannien, Schweiz, Norwegen) lag das Wachstum in Europa 2025 indes sogar bei 3,5 Prozent. Der Anteil batterieelektrischer Autos an den gesamten Neuzulassungen lag in Deutschland 2025 bei 19,1 Prozent (Vorjahr: 13,5 Prozent), in der EU bei 17,4 Prozent (13,6 Prozent).