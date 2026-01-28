Goodyear bleibt Reifen- und Servicelieferant der Megaflotte von TIP Group

Seit 20 Jahren schon arbeiten die TIP Group und Goodyear in Europa partnerschaftlich zusammen. Wie es nun in einer Mitteilung heißt, haben der Reifenhersteller und der herstellerunabhängige Vermieter und Dienstleister für die Transport- und Logistikindustrie ihre Zusammenarbeit um weitere fünf Jahre verlängert. Mit der Vertragsverlängerung dokumentierten beide Unternehmen ihre „enge und konstruktive Zusammenarbeit“. Über die Reifenlieferung hinaus umfasst die Partnerschaft auch die Bereitstellung von Dienstleistungen in ganz Europa über die mehr als 2.000 Standorte des Goodyear-TruckForce-Netzwerks. Darüber helfe der Reifenhersteller der TIP Group mit Hauptsitz in Amsterdam dabei, „ungeplante Pannen zu minimieren, die Reifenleistung zu optimieren und die Fahrzeuge auf der Straße zu halten, was für Transportunternehmen ein entscheidender Faktor ist“, so Goodyear.

