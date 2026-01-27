Neue Scheuersaugmaschine B 50 W von Kärcher bietet mehr Produktivität, weniger Verbrauch

Mit seiner neuen Scheuersaugmaschine B 50 W hat Kärcher kürzlich ein Nachläufermodell auf den Markt gebracht, das trotz kompakter Bauform einen 50-Liter-Tank bietet. Das Volumen des Wassertanks und die damit einhergehende Reichweite lägen somit um 25 Prozent höher als bei vergleichbaren Maschinen. Zudem punkte die B 50 W „mit einem smarten Bedienkonzept, das die Anpassung von Einstellungen per App via Bluetooth“ ebenso beinhalte wie die Nutzung eines Smartphones zur Bedienung im Einsatz. Zudem verfüge die Maschine über einen langlebigen Lithium-Ionen-Akku sowie innovative Eigenschaften wie die geschwindigkeitsabhängige Dosierung von Wasser und Reinigungsmittel, die bis zu 50 Prozent Ressourcen einspart. Die kompakte Scheuersaugmaschine B 50 W sei universell einsetzbar, auch in Werkstätten, und in drei Arbeits- bzw. Saugbreiten erhältlich.