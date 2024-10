TyreSystem-Partnerkonzept: „Jeder sollte seinen Fokus auf das setzen, was er wirklich gut kann“

Vor etwas mehr als 1,5 Jahren startete das TyreSystem-Partnerkonzept der RSU GmbH. Mittlerweile sind fast 500 Partner an Bord. Einige von ihnen kamen in dieser Woche zur ersten Partnertagung in die MHP-Arena nach Stuttgart. 160 Teilnehmer bekamen hier die neuesten Entwicklungen im Konzept, neue Ideen zur Mitarbeitergewinnung und Vorschläge zum effizienteren Verkauf präsentiert. Erfolgstrainer Klaus-J. Fink: „Verkäufer haben in Deutschland ein schlechtes Image. Sie werden mit negativen Begriffen wie Klinkenputzer besetzt. Das ist erstaunlich, denn der Verkauf ist der Motor der Wirtschaft und die Verkäufer gehören zu denen, die diesen Motor antreiben.” Der Keynote-Speaker legte den Anwesenden vier Erfolgsfaktoren für mehr Umsatz und Gewinn nahe. Ein großer Fokus lag bei dem Event aber auch auf dem persönlichen Treffen und dem Netzwerken. Für RSU-Inhaber und Geschäftsführer Simon Reichenecker besonders wichtige Punkte: „Durch das persönliche Kennenlernen und den Austausch untereinander entstehen immer neue Impulse.“ Zeit für Gespräche hatten die Teilnehmer auf jeden Fall, sei es nun auf der VfB-Stuttgart-Stadiontour oder auf dem gemeinsamen Abend im Festzelt Klauss & Klauss auf dem Cannstatter Wasen.

