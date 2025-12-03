https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/2024-fand-das-erste-Partnerevent-des-TyreSystem-Partnerkonzeptes-unter-der-Leitung-von-RSU-Geschaeftsfuehrer-Sven-Doebler-in-Stuttgart-statt.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2025-12-03 10:13:012025-11-28 11:19:57TyreSystem-Partnerkonzept plant zweitägiges Event am Nürburgring
TyreSystem-Partnerkonzept plant zweitägiges Event am Nürburgring
Kurz vor dem dritten Geburtstag des TyreSystem-Partnerkonzepts finden am 6. und 7. Februar 2026 die sogenannten Partner-Days statt. Zu dem großen Event sind alle Teilnehmer der Kooperation eingeladen. „Sie erwartet ein großes Ausstellerforum sowie Vorträge von Branchenprofis – und all das am legendären Nürburgring“, heißt es dazu von TyreSystem. Doch Events wie dieses seien „nicht das einzige Benefit des Partnerkonzepts“.
