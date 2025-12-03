TyreSystem-Partnerkonzept plant zweitägiges Event am Nürburgring

Kurz vor dem dritten Geburtstag des TyreSystem-Partnerkonzepts finden am 6. und 7. Februar 2026 die sogenannten Partner-Days statt. Zu dem großen Event sind alle Teilnehmer der Kooperation eingeladen. „Sie erwartet ein großes Ausstellerforum sowie Vorträge von Branchenprofis – und all das am legendären Nürburgring“, heißt es dazu von TyreSystem. Doch Events wie dieses seien „nicht das einzige Benefit des Partnerkonzepts“.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen