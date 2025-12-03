TyreSystem-Partnerkonzept plant zweitägiges Event am Nürburgring

2024 fand das erste Partnerevent des TyreSystem-Partnerkonzeptes unter der Leitung von RSU-Geschäftsführer Sven Döbler in Stuttgart statt, jetzt plant der Onlinegroßhändler den nächsten Entwicklungsschritt mit einem Event am Nürburgring (Bild: RSU)

Kurz vor dem dritten Geburtstag des TyreSystem-Partnerkonzepts finden am 6. und 7. Februar 2026 die sogenannten Partner-Days statt. Zu dem großen Event sind alle Teilnehmer der Kooperation eingeladen. „Sie erwartet ein großes Ausstellerforum sowie Vorträge von Branchenprofis – und all das am legendären Nürburgring“, heißt es dazu von TyreSystem. Doch Events wie dieses seien „nicht das einzige Benefit des Partnerkonzepts“.

