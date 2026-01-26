Harley-Serie im MotoGP-Umfeld auf Dunlop-Reifen

Der US-Motorradhersteller Harley-Davidson hat eine neue Rennserie aufgelegt, die mit Maschinen der Marke „auf den legendärsten Rennstrecken der Welt“ im Rahmen von ausgewählten MotoGP-Wochenenden ausgetragen wird. Geplant sind demnach insgesamt sechs Doppelläufe des sogenannten „Bagger World Cup 2026“, wobei der Motorrad-Grand-Prix in den USA vom 27. bis zum 29. März auf dem Circuit of the Americas den Auftakt bilden wird. Es folgen dann noch je zwei Rennen in Italien (Mugello, 29.-31. Mai), in den Niederlanden (Assen, 26.-28. Juni), Großbritannien (Silverstone, 7.-9. August), Spanien (MotorLand Aragon, 28.-30. August) sowie Österreich (Red-Bull-Ring, 18.-20. September). Als offizieller Reifenlieferant sowie technischer und Sponsoringpartner der neuen Meisterschaft fungiert die Marke Dunlop für die dabei zum Einsatz kommenden Harley-Maschinen, die am Vorderrad mit Reifen der Größe 120/75 R17 bestückt sein werden und am Hinterrad mit solchen der Dimension 200/65 R17.

