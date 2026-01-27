https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/01/Markus-Zinner-ist-neuer-Leiter-Runderneuerung-bei-Vergoelst.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-01-27 11:13:552026-01-27 11:13:55Markus Zinner bei Vergölst zum Leiter Runderneuerung befördert
Markus Zinner bei Vergölst zum Leiter Runderneuerung befördert
Seit der Übernahme von ESKA vor zwölf Jahren betreibt der Continental-Konzern über seine Handelstochter Vergölst eine eigene Kaltrunderneuerung im bayerischen Cham. Nun hat das Unternehmen mit Markus Zinner einen neuen Leiter Runderneuerung benannt. Zinner – selbst bereits seit zwölf Jahren bei Vergölst tätig – war dort zuletzt als Team Lead Sales Commercial Specialty Tires Germany in der Verantwortung und kümmert sich künftig um das Vergölst-Runderneuerungsgeschäft.
