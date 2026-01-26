Schaffen mehr weg – Michelins „Xtra Power“ in neuer Dimension

Für immer leistungsstärkere und kraftvollere Hochleistungsradlader im Tagebau und in Steinbrüchen hat Michelin sein Profil „Xtra Power L5**“ in der neuen Dimension 26.5 R25 aufgelegt. Der als robust beschriebene Reifen soll eine höhere Tragfähigkeit sowie ein Plus an Stabilität und Traktion vereinen für eine Steigerung der Produktivität bei gleichzeitig mehr Komfort für die Fahrer. „Der für anspruchsvolle Anwendungen konzipierte Reifen erfüllt die vielen Anforderungen im harten Load- und Carry-Einsatz bei Abbauarbeiten, beim Blockumschlag oder beim Holztransport unter hohen Belastungen sowie Arbeitsgeschwindigkeiten“, verspricht der Anbieter.

