Michelin wird exklusiver Reifenlieferant des neuen BMW M2 Cups

Als im vergangenen Herbst die Entscheidung fiel, ADAC Motorsport wolle im neuen Jahr eine neue Einsteigerserie im Rahmen der DTM veranstalten, war zunächst nicht klar, wer den BMW M2 Cup bereifen soll – bis jetzt. Einer Mitteilung der Veranstalter zufolge werde Michelin exklusiver Reifenlieferant des neuen Markenpokals, der im 313 PS starken BMW M2 Racing und an fünf Rennwochenenden während der kommenden DTM-Saison ausgetragen wird. Die Serie setzt dabei auf Reifen vom Typ Pilot Sport GT M+ bei trockenen sowie Pilot Sport Cup GT P2L bei nassen Streckenbedingungen. „Wir sind der Ansicht, dass der BMW M2 Cup eine hervorragende Ausgangsbasis für junge Talente darstellt, die wir mit unseren erprobten Motorsportreifen und einer verlässlichen technischen Betreuung gerne unterstützen werden“, kommentierte Martin Maffert, Michelin Motorsport Manager für die DACH-Region. Am Wochenende des 19. bis 21. Juni findet auf dem Lausitzring das erste Rennen der neue Serie statt.