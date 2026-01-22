Gute-Fahrt-Magazin ist Geschichte

Der Delius Klasing Verlag hat die Veröffentlichung seines Magazins Gute Fahrt mit dem zurückliegenden Jahreswechsel eingestellt. Heißt: Die Mitte November erschienene Ausgabe 6/2025 ist die letzte des Blattes gewesen. Früher hatte die Fahrzeugen aus dem VW-Konzern nahestehende Zeitschrift auch eigene Reifentests veröffentlicht, wobei das diesbezügliche Engagement aber mit Beginn der 2020er-Jahre nach und nach zurückgefahren und zunächst teils durch sogenannte Reifenempfehlungen ersetzt wurde, bevor im Frühjahr 2023 dann der letzte Gute-Fahrt-Test von (Sommer-)Profilen erschienen war. Denn selbst wenn auf dem Titel der finalen Ausgabe 6/2025 ein Winterreifentest angeteasert wird, so ist das kein eigener des Blattes, sondern der jüngste des ADAC. Unabhängig von der Einstellung des Magazins bleibt die Website unter www.gute-fahrt.de jedoch erhalten und soll „weiterhin mit aktuellen Themen rund um Gute Fahrt bespielt“ werden.