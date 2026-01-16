MRM-Premiere mit Bridgestone-Beteiligung

Morgen und Sonntag wird in der Eventlocation Halle 45 in Mainz erstmals die Motorradrennsportmesse (MRM) ausgerichtet als Branchentreffen der deutschen Motorradrennsportszene. Wie bei diversen anderen Zweiradmessen ist Bridgestone bei dieser Premierenveranstaltung mit dabei und will die neue Plattform nutzen, um seine Kompetenz im Rennsport zu unterstreichen und den direkten Austausch mit motorsportaffinen Fahrern zu suchen. In den Mittelpunkt des Messeauftrittes rückt der Reifenhersteller dabei die neuesten Produkte seiner „Battlax-Racing“-Familie: die kürzlich erst vorgestellten/eingeführten Modelle „Battlax Racing Street RS12“ und „Racing Battlax V03“. Beide stehen dem Anbieter zufolge „für starke Haftung, präzises Feedback und ein hohes Maß an Kontrolle unter sportlichen Bedingungen“. Zumal das die Eigenschaften seien, die sowohl ambitionierte Trackday-Fahrer als auch erfahrene Rennstreckenpiloten erwarteten.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen