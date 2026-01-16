Goodyear verkauft Werksgelände in Fulda an Immobilienunternehmen

Im vergangenen September waren mit der Schließung des Reifenwerks in Fulda 125 Jahre Industriegeschichte zu Ende gegangen. Nun hat Eigentümer Goodyear offenbar einen Vertrag zum Verkauf des Industrieareals in der hessischen Stadt unterzeichnet, wie dazu mehrere Lokalmedien melden. Den Berichten zufolge soll das ehemalige Werksgelände an W&L Logistics GmbH i.G. verkauft werden, wobei das Kürzel in der Firmierung bedeutet, dass die Gesellschaft sich noch „in Gründung“ befindet. Gegenstand der neuen Gesellschaft werde der „An- und Verkauf sowie die Vermietung und Verpachtung von Immobilien“ sein. Laut Goodyear werde die „Übergabe der Immobilie an den neuen Eigentümer nach Abschluss der Stilllegungsarbeiten voraussichtlich im Mai 2026 erfolgen“, zitieren etwa die Osthessen-News.