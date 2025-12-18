Motorradmessen spielen für Bridgestone eine wichtige Rolle

Der Beteiligung an Motorradmessen misst Bridgestone einen hohen Stellenwert bei. Hat der Hersteller als einer von nur zwei Reifenanbietern gerade erst bei der diesjährigen Intermot in Köln Flagge gezeigt, wird das Unternehmen Anfang kommenden Jahres bzw. vom 6. bis zum 8. Februar dann auch als Aussteller bei der Moto-Austria 2026 in Wels vertreten sein, die als Österreichs führende Motorrad- und Rollermesse gilt. Bei der Präsenz vor Ort geht es Bridgestone aber nicht nur darum, Zweiradfans seine neuesten Produkte wie beispielsweise die vor Kurzem erst für 2026 angekündigten Modelle „Battlax Racing V03“ und „Battlax Racing Street RS12“, vorzustellen. Denn abgesehen davon stehe nicht zuletzt der Dialog mit der Motorrad-Community bei Veranstaltungen wie dieser im Vordergrund, heißt es. „Messen sind für uns eine ideale Gelegenheit, direkt mit aktiven Motorradfahrern ins Gespräch zu kommen und ihr wertvolles Feedback aufzunehmen“, erklärt Wolfgang Terfloth, Leiter Vertrieb Motorradreifen Bridgestone Central Europe, in diesem Zusammenhang. „Gleichzeitig können wir vor Ort unsere neuesten Reifenentwicklungen vorstellen und Fragen aus der Praxis beantworten. Gerade angesichts technischer Weiterentwicklungen und steigender Anforderungen an moderne Motorradreifen ist uns der persönliche Austausch besonders wichtig“, ergänzt er.