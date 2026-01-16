Tiguan ab Werk auch auf Falken-Ganzjahresreifen

Der Volkswagen Tiguan rollt unter anderem nicht nur auf Sommerprofilen von Hankook sowie von Linglong vom Band oder solchen von Vredestein für die kalte Jahreszeit, sondern auch mit Falken-Ganzjahresreifen. Dazu liefert die zu dem japanischen Reifenhersteller Sumitomo Rubber Industries (SRI) zählende Marke ihre Profile „EuroAll Season AS220“ in der Größe 215/65 R17 99V sowie „EuroAll Season AS220 Pro“ in der Dimension 235/55 R18 100V als Erstausrüstung zu VW ans Band. Darüber hinaus habe man auch für den Falken-Winterreifen „Eurowinter HS02 Pro“ eine OE-Freigabe – das Buchstabenkürzel steht für Original Equipment – für den Tiguan des Fahrzeugherstellers mit Sitz in Wolfsburg erhalten, heißt es weiter vonseiten SRI: In diesem Fall betrifft es die Größe 235/55 R18 104H XL. In dem Zusammenhang erklärt der Anbieter, der Namenszusatz „Pro“ werde nur solchen Falken-Profilen für Pkw und SUVs „verliehen, die höchsten dynamischen Anforderungen gerecht werden“.