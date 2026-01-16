Tiguan ab Werk auch auf Falken-Ganzjahresreifen
Der Volkswagen Tiguan rollt unter anderem nicht nur auf Sommerprofilen von Hankook sowie von Linglong vom Band oder solchen von Vredestein für die kalte Jahreszeit, sondern auch mit Falken-Ganzjahresreifen. Dazu liefert die zu dem japanischen Reifenhersteller Sumitomo Rubber Industries (SRI) zählende Marke ihre Profile „EuroAll Season AS220“ in der Größe 215/65 R17 99V sowie „EuroAll Season AS220 Pro“ in der Dimension 235/55 R18 100V als Erstausrüstung zu VW ans Band. Darüber hinaus habe man auch für den Falken-Winterreifen „Eurowinter HS02 Pro“ eine OE-Freigabe – das Buchstabenkürzel steht für Original Equipment – für den Tiguan des Fahrzeugherstellers mit Sitz in Wolfsburg erhalten, heißt es weiter vonseiten SRI: In diesem Fall betrifft es die Größe 235/55 R18 104H XL. In dem Zusammenhang erklärt der Anbieter, der Namenszusatz „Pro“ werde nur solchen Falken-Profilen für Pkw und SUVs „verliehen, die höchsten dynamischen Anforderungen gerecht werden“.
Früher wusste der Kunde bei Bestellung noch was er bekommt, heute blickt auf Nachfrage nicht mal der Verkäufer mehr durch, denn er bekommt von Werk bei Bestellung noch nicht mal eine verlässliche Aussage, welcher Gummi denn nun montiert ist.
Ein Armutszeugnis, wenn man sich überlegt, wie z.B. die Fleischherkunft transparent geregelt werden kann.