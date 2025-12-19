Doppeljubiläum bei Premio Redo: 50 Jahre Firmengeschichte und ein runder Geburtstag

Mitte Dezember blickte der Kölner Premio-Standort Redo auf ein besonderes Doppeljubiläum: 50 Jahre Unternehmensgeschichte und der 60. Geburtstag von Inhaber Frank Doppelhamer wurden gemeinsam mit Mitarbeitenden, Familie und langjährigen Wegbegleitern gefeiert.

