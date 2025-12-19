Doppeljubiläum bei Premio Redo: 50 Jahre Firmengeschichte und ein runder Geburtstag

,
Premio Redo Jubilaeum

Mitte Dezember blickte der Kölner Premio-Standort Redo auf ein besonderes Doppeljubiläum: 50 Jahre Unternehmensgeschichte und der 60. Geburtstag von Inhaber Frank Doppelhamer wurden gemeinsam mit Mitarbeitenden, Familie und langjährigen Wegbegleitern gefeiert.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert