Doppeljubiläum bei Premio Redo: 50 Jahre Firmengeschichte und ein runder Geburtstag
Mitte Dezember blickte der Kölner Premio-Standort Redo auf ein besonderes Doppeljubiläum: 50 Jahre Unternehmensgeschichte und der 60. Geburtstag von Inhaber Frank Doppelhamer wurden gemeinsam mit Mitarbeitenden, Familie und langjährigen Wegbegleitern gefeiert.
