Kinder-/Jugendhilfe wird von Großhändler Watzka mit Spende bedacht

Zum Jahresende hat sich das Reifenzentrum Watzka bewusst dafür entschieden, auf klassische Kundengeschenke zu verzichten und stattdessen 2.000 Euro an das Kinder- und Jugendhilfezentrum St. Josef in Schrobenhausen/Bayern zu spenden. Damit möchte das Unternehmen soziale Verantwortung übernehmen und einen Beitrag für Kinder und Jugendliche leisten, die auf Unterstützung angewiesen sind. Die dabei bedachte Organisation engagiert sich demnach seit vielen Jahren für die Betreuung und Förderung junger Menschen in herausfordernden Lebenssituationen. Die Spende komme direkt der Arbeit des Kinder- und Jugendhilfezentrums zugute und unterstütze wichtige Projekte für die Kinder und Jugendlichen, heißt es weiter. „Gerade zum Jahresende war es uns ein Anliegen, ein Zeichen der Solidarität zu setzen und dort zu helfen, wo es wirklich zählt“, erklärt Markus Watzka, Geschäftsführer bei dem Reifengroßhändler mit Sitz im bayrischen Kühbach. Zugleich dankt er den Kunden des Anbieters, die diese Entscheidung mitgetragen haben.