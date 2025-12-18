Reiff Süddeutschland verkauft A/B/S Autoservice – „Strategische Ausrichtung“

Reiff Süddeutschland Reifen und Kfz-Technik verkauft seine auf Karosserie- und Lackierarbeiten spezialisierte und in Stuttgart ansässige A/B/S-Autoservice-Niederlassung, sie passe nicht zur strategischen Ausrichtung (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Die Reiff Süddeutschland Reifen und Kfz-Technik GmbH will sich künftig noch stärker auf ihr „Kerngeschäft mit Premiumreifen und Autoservice“ fokussieren und hat den Verkauf der A/B/S-Autoservice-Niederlassung beschlossen. Der Standort in Stuttgart biete vornehmlich Karosserie- und Lackierarbeiten an und entspreche mit diesem Leistungsportfolio „nicht der strategischen Ausrichtung der anderen 39 Reiff- und Netto-Filialen“, erklärt dazu Reiff-Süddeutschland-Reifen-und-Kfz-Technik-Geschäftsführer Thies A. Völke. Die Entscheidung zum Verkauf des Standortes sei dementsprechend „nach sorgfältiger Analyse“ getroffen worden und werde zum 1. Januar vollzogen. Der Käufer wiederum – ein Branchenkenner.

