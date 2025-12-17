Auch bei neuer Euro-Moto-Rennserie ist Pirelli Reifenpartner

Mit der Einführung der Motorradrennserie Euro Moto erweitert die Motorpresse Stuttgart ab 2026 ihr Motorsportportfolio, fungiert sie doch auch schon seit 2018 als Promoter der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM).

Unter dem Motto „von IDM zu Euro Moto“ soll der neue Wettbewerb laut der süddeutschen Verlagsgruppe den „konsequenten nächsten Schritt zur Weiterentwicklung des europäischen Rundstreckenrennsportes in den Klassen Superbike, Supersport und Sportbike“ darstellen. Ziel des Ganzen sei, dafür „ein internationaleres Starterfeld zu gewinnen, die Sichtbarkeit in den relevanten Märkten zu erhöhen und noch spannendere und hochklassigere Rennen zu bieten“, wie es weiter heißt. „Die IDM hat gezeigt, dass sie ein Sprungbrett für Talente mit WM-Ambitionen ist. Mit der Euro Moto schließen wir die Lücke zwischen den nationalen Meisterschaften und der Weltmeisterschaft. Wir schaffen eine Plattform, auf der die besten Fahrer und Teams aus der ganzen Welt gegeneinander antreten“, erklärt Serienmanager und Initiator Normann Broy. Wie bei der IDM fungiert Pirelli auch bei der neuen Motorradrennserie als Reifenpartner.