Kautschukbranche spricht sich für Stärkung des Reifenrecyclings aus

,
„Es gibt einen gewissen Anteil an Altreifen, die nicht in Deutschland oder Europa verwertet werden. Diese gehen daher den deutschen Recyclern verloren und mit ihnen die daraus herstellbaren Sekundärrohstoffe“, mahnt WdK-Geschäftsführer Stephan Rau im Namen des Verbandes eine vollständige Erfassung aller Altreifen an (Bild: NRZ/Christian Marx)

Obwohl die Kreislaufwirtschaft mit Blick auf Reifen „eine Erfolgsgeschichte“ sei, sieht der Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie (WdK) nach den Worten seines Technischen Geschäftsführers Stephan Rau diesbezüglich noch viel brachliegendes Potenzial, das es zu heben gelte.

