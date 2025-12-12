https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/12/Rau-Stephan.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2025-12-12 11:13:122025-12-12 11:13:12Kautschukbranche spricht sich für Stärkung des Reifenrecyclings aus
Kautschukbranche spricht sich für Stärkung des Reifenrecyclings aus
Obwohl die Kreislaufwirtschaft mit Blick auf Reifen „eine Erfolgsgeschichte“ sei, sieht der Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie (WdK) nach den Worten seines Technischen Geschäftsführers Stephan Rau diesbezüglich noch viel brachliegendes Potenzial, das es zu heben gelte.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!