Neue i-Kfz-App feiert „Meilenstein“ – Schnittstellen zu CRM-Systemen fehlen

,
Die neue i-Kfz-App sei bereits nach wenigen Wochen „ein Meilenstein“, so das KBA, dennoch ist sie für Werkstattbetreiber – Stand heute – noch nicht nennenswert nutzbar (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Anfang November haben Vertreter der Bundespolitik und des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) die neue i-Kfz-App präsentiert. Diese sei innerhalb der ersten vier Wochen bereits über eine Millionen Mal heruntergeladen worden; „ein Meilenstein“, so die in Flensburg ansässige Bundesbehörde. Dies dokumentiere, dass die „innovative Lösung erfolgreich angenommen“ werde, so Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder. Mit der App lässt sich der Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil I) digitalisieren und entsprechend verwalten und sei insofern „ein zentraler Schritt zur Digitalisierung der Fahrzeugzulassung in Deutschland“.

