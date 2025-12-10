Krisenstimmung? Man darf auch „Fortschritte, Aufbruch, Wandel und Chancen“ in den Blick nehmen

,
Mirco Brodthage skizzierte angesichts des jüngsten Lkw-Presseabends von Continental die Herausforderungen, die das neue Jahr für die Unternehmen der Transportbranche bereithalten werde, mochte dabei aber nicht „über Krisenstimmung“ sprechen, sondern rückte vielmehr „Fortschritte, Aufbruch, Wandel und Chancen“ in den Fokus (Bild: Continental)

Die Rahmenbedingungen für Unternehmen, die mit Nutzfahrzeugen und in der Transportwirtschaft ihr Geld verdienen, waren schon mal besser. Die Märkte schwach, die Kosten hoch, wie auch der Wettbewerb unter den Marktteilnehmern und die zunehmenden regulativen Anforderungen. In dieser Gemengelage sein Auskommen zu finden, sei durchaus harte Arbeit, wie dazu kürzlich Mirco Brodthage anlässlich des bereits traditionellen Lkw-Presseabends von Continental bestätigte. Dennoch müsse man nicht „über Krisenstimmung“ sprechen, gab sich der Leiter Reifenersatzgeschäft Deutschland bei dem Hersteller zuversichtlich, sondern könne stattdessen „Fortschritte, Aufbruch, Wandel und Chancen“ in den Blick nehmen – auch und vor allem bei Continental selbst.

