Krisenstimmung? Man darf auch „Fortschritte, Aufbruch, Wandel und Chancen“ in den Blick nehmen

Die Rahmenbedingungen für Unternehmen, die mit Nutzfahrzeugen und in der Transportwirtschaft ihr Geld verdienen, waren schon mal besser. Die Märkte schwach, die Kosten hoch, wie auch der Wettbewerb unter den Marktteilnehmern und die zunehmenden regulativen Anforderungen. In dieser Gemengelage sein Auskommen zu finden, sei durchaus harte Arbeit, wie dazu kürzlich Mirco Brodthage anlässlich des bereits traditionellen Lkw-Presseabends von Continental bestätigte. Dennoch müsse man nicht „über Krisenstimmung“ sprechen, gab sich der Leiter Reifenersatzgeschäft Deutschland bei dem Hersteller zuversichtlich, sondern könne stattdessen „Fortschritte, Aufbruch, Wandel und Chancen“ in den Blick nehmen – auch und vor allem bei Continental selbst.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen