YouGov-Markenaufsteiger bei Reifen/Zubehör von Dunlop angeführt

Hat YouGov zusammen mit dem Handelsblatt unlängst die Marken des Jahres unter anderem in Sachen Autozubehör/-services gekürt, legt das auf Datenanalysen spezialisierte Unternehmen jetzt die Markenaufsteiger 2025 mit Blick auf Reifen und Zubehör vor. Dieses gemeinsam mit dem SZ-Institut – das Kürzel steht für Süddeutsche Zeitung – aufgelegte Ranking basiert demnach auf mehr als 950.000 Onlineinterviews, die YouGov im Zeitraum vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 im Rahmen seines sogenannten BrandIndex repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren durchgeführt hat. Erfasst wurden so Kundenurteile zu gut 810 Marken aus über 30 Kategorien und darunter eben auch Reifen/Zubehör, wobei nur solche Berücksichtigung fanden, für die im Auswertungszeitraum mindestens 100 Kundenmeinungen eingeholt werden konnten. Grundlage des Rankings ist die positive Veränderung des sogenannten Consideration-Score zu der Frage, welche der Marken aus einer vorgelegten Liste die Befragten in Betracht ziehen würden im Vergleich zur selben Erhebung ein Jahr zuvor. Angegeben wird insofern die Veränderung des entsprechenden Score-Wertes, also die Differenz zwischen aktuellem und vorherigem Wert.

