„CrossClimate 3” nicht für den nordamerikanischen Markt

Während Michelin sowohl seinen „CrossClimate 2“ als auch den „Agilis CrossClimate 2“ zunächst im nordamerikanischen und dann erst im europäischen Markt eingeführt hatte, ist bei dem „CrossClimate 3“ des Anbieters alles ganz anders. Nachdem dieser Ganzjahresreifen in hiesiger Region diesen Sommer seinen Einstand gegeben hat, wird er auf der anderen Seite des Atlantiks nicht etwa später, sondern gar nicht Einzug halten. Das lässt sich einer eigens dazu veröffentlichten Stellungnahme des Herstellers entnehmen. Demnach werde der „CrossClimate 2“ in Nordamerika noch mehrere Jahre zum Einsatz kommen. „Der Michelin ‚CrossClimate 2‘ bietet weiterhin branchenführende Leistung und ist für alle Wetterbedingungen geeignet mit exzellenten Bremseigenschaften bei Nässe und Trockenheit“, so der Reifenhersteller unter Verweis auf interne Tests, wonach das Profil zehn Konkurrenzmodelle in puncto Lebensdauer übertreffe und zudem fast zwei Jahre bzw. 23.000 Meilen (rund 37.000 Kilometer) länger halte als Goodyears im nordamerikanischen Markt angebotener neuer „Assurance WeatherReady 2“.