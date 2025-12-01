Erneut vermeintlich vom BRV stammende Phishingmails in Umlauf

Wie schon diesen Sommer oder zu Beginn des Jahres warnt der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV) erneut vor im Markt kursierenden und vermeintlich in seinem Namen verschickten Phishingmails. Aktuell würden damit Unterlagen zu ausstehenden Zahlungen angefordert, wie BRV-Geschäftsführer Yorick M. Lowin erklärt und gleichzeitig unmissverständlich klarstellt, dass die Branchenvertretung nicht Absender besagter Mails ist. „Bitte ignorieren Sie diese oder ähnliche E-Mails, im Zweifel rufen Sie einfach in der BRV-Geschäftsstelle an“, rät er.