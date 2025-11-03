EICMA-Messeauftritt mit neuer Avon-Markenidentität

Bei der am morgigen Dienstag in Mailand startenden Motorradmesse (Esposizione Internazionale del Ciclo, Motociclo, Accessori) wird auch die Goodyear-Reifenmarke Avon Tyres Flaggen zeigen. Ihr Auftritt erfolgt unter der in diesem Frühjahr geänderten neuen Markenidentität, die durch den Claim „Made to be different“ (gemacht, um anders zu sein) gekennzeichnet ist. Gleichwohl zeigt der Anbieter vor Ort vor allem einen Querschnitt seines Reifenportfolios für motorisierte Zweiräder. Dazu gehören unter anderem die Profile „Cobra Chrome“ für Cruiser-, Touring- und Custom-Bike-Fahrer, der „Spirit ST“ für Sporttourer, „3D Supersport“ für das Hypersportsegment oder der „Roadrider MkII“, der klassischen Look mit modernster Technologie vereinen soll.

Über diese vier Modelle hinaus werden bei der Messe außerdem noch die Avon-Reifen „Trekrider“, „Speedmaster MkII“, „Safety Mileage“ und „Streetrunner“ zu sehen sein. „Die EICMA bringt die Motorradwelt wie keine andere Veranstaltung zusammen und ist daher die perfekte Gelegenheit für Avon Tyres, mit Fahrern und Branchenexperten aus aller Welt in Kontakt zu treten. Wir freuen uns darauf, zu zeigen, wie die Marke in ihrer neuen Ära weiter wächst und sich entwickelt“, weist Roberto Finetti, Marketingmanager Motorradreifen Europa bei Goodyear, auf ein besonders Messe-Highlight für Zweiradfans hin: Denn am 9. November wird der Stuntfahrer und Avon-Tyres-Botschafter Rok Bagoros bei einer Autogrammstunde ab 11 Uhr am Stand der Goodyear-Marke anzutreffen sein.