FÃ¼nf Jahre kostenlose Updates fÃ¼r Hamatons neues RDKS-Diagnose-Bundle

Hamaton hat ein neues Bundle in Sachen Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) bzw. rund um sein diesbezÃ¼gliches Diagnose-Tool â€žH57â€œ geschnÃ¼rt. Das darin enthaltenen GerÃ¤t soll kompatibel sein mit den Sensoren direkt den FÃ¼lldruck messender Systeme sÃ¤mtlicher Pkw, Lkw, Busse und Trailer inklusive sogenannter BLE-Sensoren (Bluetooth Low Energy). DafÃ¼r bringt das Bundle eine komplette Datenbank fÃ¼r in Nutzfahrzeugen verbaute RDKS-Sensoren genauso mit wie einen OBD-Spannungswandler (12 V/24 V). DarÃ¼ber hinaus verspricht der Anbieter kostenlose Software-Updates fÃ¼r das GerÃ¤t fÃ¼r eine Dauer von fÃ¼nf Jahren, damit es sich stets selbst fÃ¼r die neuesten Fahrzeuge nutzen lÃ¤sst. â€žMit fÃ¼nf Jahren Software-Updates bieten wir WerkstÃ¤tten und Flottenbetreibern eine zukunftssichere Investition, welche die Betriebskosten langfristig senktâ€œ, steht laut Hamatons Managing Director Martin Blakey bei dem Bundle dessen langfristiger Nutzen im Vordergrund. â€žWir gewÃ¤hrleisten maximale FlexibilitÃ¤t bei der Sensoraktivierung, Programmierung und dem Anlernen von Sensoren fÃ¼r alle Fahrzeuge, um ein breites Anwendungsspektrum abzudeckenâ€œ, sieht er das â€žH57â€œ-Bundle als ideale LÃ¶sung, um die KomplexitÃ¤t von RDKS im Nfz- und Pkw-Segment zu bewÃ¤ltigen.