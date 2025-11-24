Positiver Select-Ausblick trotz „Abschwächung der Dynamik der Vorjahre“
Im 25. Jahr nach der Gründung der Einkaufskooperation für den Autoteilegroßhandel zieht die Select AG mit Blick auf 2025 – trotz der einen oder anderen Herausforderung – eine positive Bilanz. Gemeint damit sind einerseits personelle und strukturelle Veränderungen wie der Weggang von Vorstandsmitglied Daniel Trost in der ersten Jahreshälfte oder der Verlust des Gründungsmitgliedes Dieter Glas, was aus Sicht von Select-CEO Stephan Westbrock „eine besondere Zäsur“ darstellte. Andererseits habe man die Kooperation auch international weiter festigen können durch die mittlerweile vierjährige Aktivität der Temot Purchasing Community (TPC) am europäischen Markt. Davon verspricht man sich ein Mehr an Wettbewerbsfähigkeit und zusätzliche Marktpotenziale.
