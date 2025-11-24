Bilstein berät und feiert Weltpremiere auf der Essen Motor Show

Der Stoßdämpferspezialist Bilstein zeigt auf der Essen Motor Show die verschiedensten Modelle für den Aftermarket. In Halle 7 an Stand D21 können Besucher sich vom 28. November bis 7. Dezember nicht nur beraten lassen, sondern erhalten auch ein kleines Geschenk. Zudem wird eine Weltpremiere gefeiert.

