Solutrans-Messe erwartet 663 Aussteller der Nfz-Branche in Lyon

Nicht nur in Deutschland finden überregional relevante Messen für den Nutzfahrzeugmarkt statt wie etwa die NUFAM in Karlsruhe, die IAA Transportation in Hannover oder die Transport Logistic. Ab Mitte dieses Monats kommen nun wieder viele Entscheidungsträger der Branche im französischen Lyon zur alle zwei Jahre stattfindenden Solutrans zusammen, und zwar vom 18. bis zum 22. November. Wie die Veranstalter dazu mitteilen, sind heuer immerhin 663 Aussteller vor Ort, darunter auch etliche Unternehmen aus der Reifenbranche wie beispielsweise Apollo Tyres, Hankook, Michelin – der französische Hersteller ist außerdem offizieller Messepartner –, Prometeon auf Hersteller- sowie Copadex, Doumerc Pneus, First Stop, Point S, Profil Plus, SiliGom oder Vulco auf Handelsebene. Außerdem in Lyon vor Ort: mehr als 30 Nfz-Hersteller. Garniert wird der Messebetrieb im Lyon Eurexpo durch ein umfassendes Konferenzprogramm. Wie die Veranstalter betonen, stehe die diesjährige Solutrans unter drei wichtigen Themen: die Evolution des Energiemixes, Daten & KI sowie neue rechtliche Vorschriften. Die Solutrans 2023 hatte 64.300 Fachbesucher gezählt.