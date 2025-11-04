Goodyear vollzieht Verkauf seiner Chemiesparte für 580 Millionen US-Dollar

https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/Goodyear-hat-nun-den-Verkauf-seiner-Chemiesparte-an-die-Private-Equity-Firma-Gemspring-Capital-Management-vollzogen.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2025-11-04 10:49:292025-11-04 10:49:29Goodyear vollzieht Verkauf seiner Chemiesparte für 580 Millionen US-Dollar
Zusammen mit seinen aktuellen Quartalskennzahlen meldete Goodyear gestern Abend auch den Vollzug des geplanten Verkaufs seiner Chemical Division. Wie bereits im Mai mitgeteilt, habe die Private-Equity-Firma Gemspring Capital Management damit das Geschäft zum 31. Oktober übernommen und zum Stichtag 580 Millionen US-Dollar (503 Millionen Euro) überwiesen. Ursprünglich angekündigt war ein Kaufpreis von 650 Millionen Dollar, der allerdings durch „Anpassungen des Betriebskapitals, einschließlich einer Anpassung für konzerninterne Forderungen“ entsprechend verringert worden war.
