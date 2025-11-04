Goodyear vollzieht Verkauf seiner Chemiesparte für 580 Millionen US-Dollar

Zusammen mit seinen aktuellen Quartalskennzahlen meldete Goodyear gestern Abend auch den Vollzug des geplanten Verkaufs seiner Chemical Division. Wie bereits im Mai mitgeteilt, habe die Private-Equity-Firma Gemspring Capital Management damit das Geschäft zum 31. Oktober übernommen und zum Stichtag 580 Millionen US-Dollar (503 Millionen Euro) überwiesen. Ursprünglich angekündigt war ein Kaufpreis von 650 Millionen Dollar, der allerdings durch „Anpassungen des Betriebskapitals, einschließlich einer Anpassung für konzerninterne Forderungen“ entsprechend verringert worden war.

