Yokohama Rubber liefert Advan Sport V107 für chinesischen BMW i3

Yokohama Rubber vertieft seine OEM-Partnerschaft mit BMW. Wie der Hersteller mitteilt, liefere man nun auch Reifen vom Typ Advan Sport V107 in 18 und 19 Zoll für den in China und weiteren asiatischen Ländern als i3 vermarkteten 3er BMW mit batterieelektrischem Antrieb. Der in Europa vermarktete i3 – ein komplett anderes Fahrzeug – wird im Übrigen nicht ab Werk von Yokohama mit Reifen ausgestattet, wie dazu die in Düsseldorf ansässige Europazentrale des aus Japan stammenden Herstellers bestätigt; auch in Japan selbst wird der BMW i3 aus China nicht vermarktet.