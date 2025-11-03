Gewinnspiel zum Start des neuen WW-Reifen-Onlineshops

Der vor der Übernahme durch Goodyear stehende Großhändler WW Reifen mit Sitz in Wirges (Westerwaldkreis/Rheinland-Pfalz) hat einen neuen B2B-Onlineshop gestartet. „Mehr Auswahl. Mehr Service. Mehr Tempo.“ ist dabei das Motto bei der Überarbeitung des Shops für die Geschäftskunden des Unternehmens gewesen. Er soll mit einem deutlich erweiterten Sortiment (mehr Marken und Dimensionen) genauso aufwarten wie mit einer einfachen und schnellen Bestellabwicklung, wobei dank des firmeneigenen Fuhrparkes eine tägliche Lieferung in großen Teilen Westdeutschlands versprochen wird. Um den Start des neuen B2B-Shops gebührend zu feiern, hat der Großhändler eine Verlosungsaktion gestartet. Jede Bestellung bis zum 30. November nimmt demnach automatisch daran teil. Die Gewinner der in diesem Zusammenhang ausgelobten Sachpreise sollen dann bis 5. Dezember bekannt gegeben werden.