https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/Der-aus-Berlin-stammende-Onlinehaendler-fuer-Kfz-Teile-Autodoc-baut-sein-B2B-Pro-Geschaeft-in-Deutschland-deutlich-aus.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2025-11-03 16:57:482025-11-03 16:57:48Onlinehändler Autodoc baut sein B2B-/Pro-Geschäft in Deutschland deutlich aus
Onlinehändler Autodoc baut sein B2B-/Pro-Geschäft in Deutschland deutlich aus
Autodoc baut sein Geschäft mit freien Werkstätten, Großhändlern und professionellen Anwendern in Deutschland weiter aus. „Autodoc Pro wird nach dem Start im November 2022 in Frankreich mehr und mehr zu einem wesentlichen Wachstumstreiber unseres Geschäfts in Europa. In wirtschaftlich unsicheren Zeiten suchen Kfz-Mechaniker nach Wegen, Reparaturkosten zu senken und die Profitabilität zu erhöhen“, sagt Franck Millet, Direktor von Autodoc Pro Europe. Das Partnerangebot für Fachleute und Gewerbetreibende ist mittlerweile in Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Italien, Deutschland und Österreich aktiv.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!