Onlinehändler Autodoc baut sein B2B-/Pro-Geschäft in Deutschland deutlich aus

Der aus Berlin stammende Onlinehändler für Kfz-Teile Autodoc baut sein B2B-/Pro-Geschäft in Deutschland deutlich aus (Bild: Autodoc)

Autodoc baut sein Geschäft mit freien Werkstätten, Großhändlern und professionellen Anwendern in Deutschland weiter aus. „Autodoc Pro wird nach dem Start im November 2022 in Frankreich mehr und mehr zu einem wesentlichen Wachstumstreiber unseres Geschäfts in Europa. In wirtschaftlich unsicheren Zeiten suchen Kfz-Mechaniker nach Wegen, Reparaturkosten zu senken und die Profitabilität zu erhöhen“, sagt Franck Millet, Direktor von Autodoc Pro Europe. Das Partnerangebot für Fachleute und Gewerbetreibende ist mittlerweile in Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Italien, Deutschland und Österreich aktiv.

