Von Ebernhahn nach Wirges: WW Reifen verlegt Stammsitz

Beinahe drei Jahre ist es her, dass der Westerwälder Großhändler WW Reifen in Wirges (bei Montabaur) ein neues Logistikzentrum in Betrieb genommen und auf demselben Gelände außerdem eine Werkstatt gebaut hatte. Jetzt hat das 2010 im keine drei Kilometer davon entfernten Ebernhahn gegründete Unternehmen auch seinen Stammsitz dorthin verlagert. Mit diesem Schritt sei nunmehr gelungen, Logistik, Werkstatt und Verwaltung an einem Platz zu konzentrieren, heißt es vonseiten des Großhändlers. Damit verbindet man kurze Wege und ein Zusammenrücken des Teams. „Wir sind stolz, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein modernes, wertiges Arbeitsumfeld bieten zu können, und freuen uns, gemeinsam diese Qualität auch in die Partnerschaft zu unseren Kunden, Lieferanten und Dienstleistern zu tragen“, so Sebastian Bär, Geschäftsführer der WW Reifen GmbH. cm