Apollo Tyres startet neues B2B-Portal für Vredestein-Reifen in Deutschland
Apollo Tyres Ltd hat ein neues Portal gestartet, das es gewerblichen Kunden in Deutschland erheblich erleichtert, Vredestein-Reifen zu bestellen. Es soll den gesamten Online-Such- und Bestellprozess optimieren. Der Echtzeitzugriff auf den Lagerbestand und eine vereinfachte Benutzererfahrung erleichtern laut Unternehmensangaben die Überprüfung der Produktverfügbarkeit und Preise, die Auswahl eines gewünschten Liefertermins und die Aufgabe von Bestellungen.
