Brembo produziert Bremssattel aus 100 Prozent recyceltem Aluminium
Nach mehr als fünf Jahren Forschung und Entwicklung stellt Brembo nun offiziell eine Legierung aus 100 Prozent recyceltem Aluminium für die Herstellung seiner OE-Bremssättel vor. Die Belieferung eines wichtigen Kunden habe bereits begonnen, heißt es aus Italien.
