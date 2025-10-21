20 oder 40 Euro Euromaster-Rabatt beim Michelin-Reifenkauf

Wer vier Michelin-Reifen inklusive der Montage bei einem Euromaster-Betrieb vor Ort kaufen möchte, der kann bei der zu dem Reifenhersteller gehörenden Handelskette noch bis zum 16. November 20 Euro sparen oder sogar den doppelten Betrag. Im ersten Fall, wenn es sich um einen Reifensatz für Felgendurchmesser bis 16 Zoll handelt und der Rabattcode „MICHELIN20“ genutzt wird, im anderen Fall, wenn es um Reifen für Felgendurchmesser ab 17 Zoll geht und unter Nutzung des Rabattcodes „MICHELIN40“. Für diejenigen, die noch weniger für ihre Reifen ausgeben wollen, spricht Euromaster davon, dass der Kauf eines Reifenansatzes bei der Kette auch schon „ab nur 160 Euro“ (für die Größe 155/65 R13) möglich ist, und das sogar „inklusive zwei Jahre Reifengarantie im Wert von 27,60 Euro“. Dieses Angebot bezieht sich allerdings nicht auf Michelin-Reifen, die im Schnitt bekanntlich die teuersten im Markt sind, sondern auf solche der von Euromaster exklusiv vertriebenen Marke Yartu, die von dem chinesischen Hersteller Zhongce Rubber gefertigt wird ebenso wie Reifen solcher Marken wie Westlake oder Goodride. Dabei teilt sich beispielsweise der Yartu-Winterreifen „SW608“ nicht nur seinen Namen mit Westlakes „SW608“ und Goodrides „SW608“, sondern auch das Profildesign scheint dasselbe zu sein wie bei den anderen beiden .