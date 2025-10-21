https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/10/Radialer-Implementreifen-Ascenso-IMR140_.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-10-21 11:57:412025-10-21 11:57:41ML Reifen hat neuen Implementreifen von Ascenso im Programm
ML Reifen hat neuen Implementreifen von Ascenso im Programm
ML Reifen bietet ab sofort den radialen Implementreifen Ascenso IMR140 an. Er ist auf kleinen Ladern einsetzbar, auf Kompakttraktoren im Weinbau oder auf Grashanglagen.
