ML Reifen hat neuen Implementreifen von Ascenso im Programm

Radialer Implementreifen Ascenso IMR140

ML Reifen bietet ab sofort den radialen Implementreifen Ascenso IMR140 an. Er ist auf kleinen Ladern einsetzbar, auf Kompakttraktoren im Weinbau oder auf Grashanglagen.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert