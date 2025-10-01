Rückruf von Fulda-Reifen des Typs „EcoControl HP2“

Von dem Rückruf betroffen sind online verkaufte Fulda-Reifen des Typs „EcoControl HP2“ in der Dimension 225/50 R18 99W XL, die in der 45. Kalenderwoche 2024 im Goodyear-Werk in Slowenien gefertigt wurden (Bilder: Goodyear, EU-Kommission)

Der Reifenhersteller Goodyear ruft Sommerreifen des Typs „EcoControl HP2“ seiner Marke Fulda zurück. Das lässt sich einer Veröffentlichung des Safety Gate genannten EU-Schnellwarnsystems für gefährliche Produkte aus dem Nicht-Lebensmittel-Bereich entnehmen. Betroffen davon sind demzufolge online verkaufte Profile der Dimension 225/50 R18 99W XL, die in der 45. Kalenderwoche 2024 in dem zum Konzern gehörenden (Sava-)Reifenwerk in Slowenien gefertigt wurden. Sie sind insofern anhand der DOT-Nummer 1H378JAFR4524 auf ihrer Seitenwand zu erkennen. „Aufgrund einer Fertigungsabweichung kann es zu einer Verformung der Lauffläche kommen, was zum Verlust der Fahrzeugkontrolle und damit zu einem erhöhten Unfall- und Verletzungsrisiko führen kann“, heißt es auf der Safety-Gate-Website der EU-Kommission zur Begründung für den Rückruf. In der entsprechenden Datenbank des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) sind dazu allerdings noch keine Informationen hinterlegt.

