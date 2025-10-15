https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/10/Pirelli-Porsche-356B_PIRELLI_QUAIL18-9999.webp 1126 1501 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-10-15 17:08:522025-10-15 16:36:33Pirelli Collezione: Die erste Wahl für Porsche-Sammler – Vom 356 bis zum 997
Pirelli Collezione: Die erste Wahl für Porsche-Sammler – Vom 356 bis zum 997
Pirelli liefert Reifen für klassische und Youngtimer-Porsche 911, vom ersten Modell von 1964 bis zum Typ 997. Mit dieser breiten Auswahl gilt Pirelli als erste Wahl für Porsche-Sammler – nicht zuletzt dank der Collezione-Range, die auch Porsche Modelle wie den 356, 914, 928 und 944 abdeckt.
