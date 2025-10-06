https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/10/Pirelli-ist-seit-2023-exklusiver-Reifenlieferant-und-Partner-der-DTM-nun-hat-der-Hersteller-seinen-Vertrag-mit-dem-Ausrichter-ADAC-verlaengert.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2025-10-06 14:30:222025-10-06 14:41:15Pirelli bleibt DTM-Exklusivausrüster – und liefert exklusiven DTM-Reifen aus Breuberg
Pirelli bleibt DTM-Exklusivausrüster – und liefert exklusiven DTM-Reifen aus Breuberg
Die Entscheidung ist gefallen: Pirelli bleibt auch über den aktuellen Vertragszeitraum hinaus Partner und exklusiver Reifenlieferant der DTM. Der italienische Hersteller, der außerdem noch die Formel 1 und ab 2027 die MotoGP mit Reifen beliefert, habe sich in einer Ausschreibung gegen weitere Bewerber durchgesetzt, zu denen einem Bericht von Anfang September zufolge auch Hankook gehört hatte. Pirelli kann damit nun nicht nur seine seit 2023 laufende Partnerschaft mit dem ADAC, seither Ausrichter der DTM, fortsetzen, sondern wird zur neuen Saison auch einen ausschließlich in der DTM genutzten GT-Reifen entwickeln, der außerdem im Werk im hessischen Breuberg produziert wird.
