Michelin ausgestochen – Pirelli übernimmt nun auch die Belieferung der MotoGP

Nach dem Ende der Saison 2026 übernimmt Pirelli nun auch die Ausrüstung der MotoGP, nachdem die Italiener seit 2024 bereits die Klassen Moto3 und Moto2 mit Einheitsreifen ausrüsten. Damit hat sich Pirelli in der Ausschreibung des Vermarkters und Rechtinhabers Dorna gegen Michelin durchgesetzt; Michelin ist seit 2016 MotoGP-Ausrüster, weswegen Medien in diesem Zusammenhang von auch einem „Paukenschlag“ berichten. Wie dazu etwa Motorsport-Total.com schreibt, erhalte Pirelli außerdem ab der Saison 2027 den Zuschlag als Ausrüster der MotoE. Gleichzeitig hat Dorna auch den Ausrüstervertrag für die Moto3 und Moto2 mit Pirelli verlängert. Der Vertrag mit Pirelli gilt bis einschließlich 2031. Außerdem ist die italienische Marke bereits seit 2004 Einheitsausrüster der Superbike-WM; dieser Vertrag wiederum gilt bis Ende 2026. Der Wechsel nach der Saison 2026 fällt auch mit dem Ende des aktuellen Technischen Reglements zusammen, so das Medium weiter. Ab 2027 fährt die MotoGP mit Motoren mit nur noch 850 Kubikzentimetern Hubraum; außerdem werden Ride-Height-Systeme verboten, und die Aerodynamik etwas beschnitten.