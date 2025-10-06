Continental führt nun auch neuen Generation-Fünf-Reifen für Fernreisebusse ein

Continental vollzieht einen weiteren Schritt bei der Erneuerung seines Busreifensortiments. Nachdem der Hersteller Ende vergangenen Jahres den Stadtbusreifen Conti Urban HA 5 vorgestellt hatte, folgte diesem erst vor wenigen Wochen der besonders nachhaltige Conti Urban HA 5 NXT. Nun stellt Continental seinen neuen Fernreisebusreifen vor: den Conti Coach HA 5. Dieser Reifen erfülle die Anforderungen des Fern- und Überlandverkehrs „mit einer ausgewogenen Kombination aus außergewöhnlicher Laufleistung, klassenbester Rollwiderstandsfähigkeit und überragender Sicherheit bei jedem Wetter“, so der Hersteller.

