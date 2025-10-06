https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/10/Continental-fuehrt-seinen-neuen-Reifen-Conti-Urban-HA-5-fuer-Fernreisebusse-ein-der-europaweit-in-der-Groesse-295-80-R225-verfuegbar-ist.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2025-10-06 16:46:012025-10-06 15:52:41Continental führt nun auch neuen Generation-Fünf-Reifen für Fernreisebusse ein
Continental führt nun auch neuen Generation-Fünf-Reifen für Fernreisebusse ein
Continental vollzieht einen weiteren Schritt bei der Erneuerung seines Busreifensortiments. Nachdem der Hersteller Ende vergangenen Jahres den Stadtbusreifen Conti Urban HA 5 vorgestellt hatte, folgte diesem erst vor wenigen Wochen der besonders nachhaltige Conti Urban HA 5 NXT. Nun stellt Continental seinen neuen Fernreisebusreifen vor: den Conti Coach HA 5. Dieser Reifen erfülle die Anforderungen des Fern- und Überlandverkehrs „mit einer ausgewogenen Kombination aus außergewöhnlicher Laufleistung, klassenbester Rollwiderstandsfähigkeit und überragender Sicherheit bei jedem Wetter“, so der Hersteller.
