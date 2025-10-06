Antidumpingzölle auf Reifen: Tom van Dyck erwartet 2026 erhebliche Engpässe in Europa

Die meisten Menschen sind sich einig, dass Regeln zum Schutz der Verbraucher, der lokalen Unternehmen und der Umwelt äußerst wünschenswert und auch notwendig sind, aber selbst die besten Absichten können Schaden anrichten, wenn sie schlecht umgesetzt werden. Dies könnte sich bald auf Reifenkäufer in der gesamten Europäischen Union auswirken. Der große europäische Großhändler Deldo hat kürzlich mit unserem Schwestermagazin Tyres & Accessories darüber gesprochen, was die kommenden Monate bringen könnten.

