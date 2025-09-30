„Grüner-Reifen“-Siegel erneut für ein Michelin-Ganzjahresprofil

Michelin hat seinen von AutoBild vergebenen Titel als „Grüner Reifen“ bei Ganzjahresreifen beim jüngsten diesbezüglichen Produktvergleich verteidigen können, wenn auch mit einem anderen Profil als im vergangenen Jahr. Denn da ist er dem Hersteller für seinen „CrossClimate 2“ verliehen worden, während diesmal die Variante „CrossClimate 3“ aus der nunmehr auch einen „CrossClimate 3 Sport“ bietenden dritten Generation der Reihe erfolgreich gewesen ist. Mit besagtem Gütesiegel zeichnet AutoBild eigenen Worten zufolge Reifen aus, die sich um eine zukunftsorientierte Umweltbilanz bemühen. „Dabei geht es um mehr als nur niedrigen Rollwiderstand, minimalen Abrieb und geringes Gewicht. Wir schauen tiefer – bis unter die Karkasse. Denn der Einsatz von innovativen und umweltfreundlichen Rohstoffen wird immer wichtiger“, so das Blatt.

